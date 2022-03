Do GZH

Cerca de 600 vagas estão disponíveis em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul nesta semana. Além das oportunidades para contratação imediata, que são destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, algumas seleções visam à formação de cadastro reserva (CR).

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos. O Grupo Hospitalar Conceição, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e as prefeituras de Humaitá, Pinhal da Serra e Rosário do Sul recebem inscrições somente até esta semana. A Fundação De Atendimento Sócio-Educativo Do Rio Grande Do Sul, que tinha prazo até 7 de março, prorrogou até terça-feira (15).

Até o dia 18 de março, a Prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas para o processo seletivo emergencial que visa a contratação de analistas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O salário pode chegar a R$ 9,4 mil.

