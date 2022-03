O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do Assessor Especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, receberam na tarde desta quinta-feira, 10, o gerente regional do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Júlio César da Silva e sua equipe.

O Centro possui uma parceria com a gestão municipal em que alunos do ensino superior podem fazer estágio remunerado na instituição. Júlio César da Silva ressaltou que o encontro foi muito produtivo e que a equipe trouxe novidades para o prefeito. “Nós saímos bem contentes e felizes com a recepção do prefeito Tião Bocalom. Trouxemos novidades aqui pra ele como sugestões e ideias que nós temos. A nossa organização tem condições de hoje auxiliar a gestão da Prefeitura de Rio Branco nos desafios que existem na sociedade para atender melhor os munícipes, essa é a nossa intenção”, disse o gerente.

Entre as novidades que a equipe trouxe, uma delas é para os alunos do ensino médio. Tião Bocalom enalteceu que os alunos do ensino médio também vão poder ter a oportunidade de fazer estágio remunerado na Prefeitura. “Nos trouxe a notícia de que nós podemos trazer também alunos para fazer estágio de ensino médio. Isso é muito bom. A partir de agora vamos chamar os secretários e ver como podemos encaixar também o estágio supervisionado e remunerado pros alunos de ensino médio. Não tenho dúvida nenhuma que vamos dar oportunidades a uma quantidade grande de jovens que vão poder estagiar de forma remunerada e não apenas gratuita como sempre se fez”, ressaltou Bocalom.