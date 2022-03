Assessoria de Comunicação da PMAC –

Policiais militares do Sexto Batalhão de Polícia Militar, durante operação VIGIA do governo federal, apreenderam, na tarde deste sábado, 12 março, 106,24 quilos de entorpecentes. As apreensões ocorreram em lugares diferentes. A primeira ocorreu no município de Cruzeiro do Sul e a segunda aconteceu em Rodrigues Alves.

Em Cruzeiro do Sul, na comunidade Passo Fundo, os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Na chegada ao endereço dos fatos, os suspeitos fugiram, mas deixaram abandonados 11,39 kg de maconha. Mesmo após intensas buscas, os dois suspeitos não foram localizados.

Já no município de Mâncio Lima, aconteceu a apreensão de 94,95 quilos de drogas (sendo 5,15 kg de maconha, 89,6 kg de pasta à base de cocaína e 200 gramas de oxidado de cocaína). Os policiais avistaram dois homens fazendo o transporte do ilícito e tentaram abordá-los, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram a agressão .

Um suspeito foi alvejado, e os homens se renderam em seguida. Além do entorpecente foi apreendido uma arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal do Juruá.