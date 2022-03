Carlos Alexandre –

Na manhã do dia 12, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), esteve no município de Cruzeiro do Sul para a entrega de dois veículos tipo van para duas entidades não governamentais que prestam serviços de assistência social no município.

Provenientes de recursos concedidos pelo governo Gladson Cameli junto de emenda parlamentar do ex-deputado federal César Messias, os veículos serão utilizados para estruturar a rede de atendimento de proteção social especial, atendendo as necessidades dos abrigos que acolhem pessoas em vulnerabilidade social no município, contribuindo para um melhor cuidado e atividades com idosos e crianças.

Uma marca da gestão Cameli é o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e a ação realizada no município é um exemplo disso. A gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima expressa: “Fico realizada em colaborar, em nome do governo, com essas instituições que realizam um importante papel na promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos”.

Quanto ao trabalho realizado por essas organizações da sociedade civil, Ana Paula explica: “São braços amigos da nossa gestão, que alcançam e abraçam a população mais vulnerável. Reconhecemos todo o esforço executado, por isso, buscamos parabenizar e contribuir para que todas suas metas sejam alcançadas e a população gratificada”.

Entidades beneficiadas

Uma das entidades beneficiadas é a Fundação Betel, uma casa de acolhimento que presta serviços com políticas de proteção a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em situação de extremo risco social e pessoal, que busca promover o desenvolvimento social e o fortalecimento familiar dos acolhidos.

Quanto ao novo equipamento, Jadson Moura, presidente da Fundação Betel, se sente privilegiado: “Será de grande valia para o desenvolvimento do trabalho que estamos fazendo. Agradecemos o apoio do poder público, que é de grande importância para continuarmos desenvolvendo esse trabalho aqui na região do Vale do Juruá”.

Outra beneficiada na ocasião é o Lar Vicentino – Fundação Dom José Hascher, entidade sem fins lucrativos, que desde 1980 atende idosos em situação de vulnerabilidade social de todo o vale do Alto Juruá e região. Se mantendo com recursos próprios, doações, convênios com instituições públicas, o lar para idosos disponibiliza 30 alojamentos de assistência personalizada.

A coordenadora do Lar Vicentino, Simone Eiling, agradece o empenho do governo de estar presente, sendo parceiro no fortalecimento de suas ações: “De todo o coração, estamos muito gratos com o reconhecimento a nossa instituição. Nossos idosos estão muito ansiosos para realizarem seu primeiro passeio”.

O Lar Vicentino de Cruzeiro do Sul é um grande colaborador para o governo, atualmente acolhendo 25 idosos em sua instituição. Foto: Pedro Devani/Secom.

Em 2021, o governo destinou mais de R$ 1,8 milhões para organizações da sociedade civil através de emendas parlamentares, contemplando 37 instituições. Para 2022, é antecipado o valor de R$ 3,7 milhões que beneficiarão 69 instituições de todo o estado.