O turismo como política pública no Parque Nacional da Serra do Divisor

Ravenna Nogueira/Agência de Notícias do Acre –

A convite do Sebrae, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), realizou visita técnica à comunidade da Serra do Divisor, situada na divisa do Brasil com o Peru, com acesso pelo município de Mâncio Lima, na semana passada.

Na ocasião, estiveram presentes representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), a Marinha e o Exército brasileiros, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Banco da Amazônia, que firmou o compromisso de liberação de recursos para melhoramento da infraestrutura local.

O Sebrae realizou duas palestras para a comunidade, no sábado, 5. A primeira, ministrada pelo diretor técnico da instituição, Lauro Santos, falou sobre o projeto Turismo de Base Comunitária, e a segunda, sobre a segurança fluvial e das embarcações, realizada pelo capitão-tenente da Marinha, Fabiano Reis. O governo do Estado também tem realizado capacitações constantes na região, com a finalidade de aprimorar o turismo de base que já vem ocorrendo.



“A Serra do Divisor possui um imenso potencial turístico e temos desenvolvido ações e capacitações para aprimorar o turismo de base comunitária no local. Parcerias como essas são muito importantes”, reforça Jhon Douglas da Costa, secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

A Serra do Divisor possui três pousadas, sendo a mais antiga delas a do Miro. O objetivo principal da ação foi a implantação da energia fotovoltaica, a partir de luz solar, que pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. As instituições de apoio pretendem expandir o serviço também para as outras duas pousadas estabelecidas mais recentemente no local.

O diretor Lauro Santos entende que, sem a união de grandes parceiros, as ações para desenvolvimento local ficam fragilizadas. “Fiz questão de trazer o superintendente do Banco da Amazônia, José Luiz Cordeiro, para que visse de perto a realidade e o grande potencial de investimento. Essa região é de beleza ímpar e encanta a quem chega. Os moradores só precisam de incentivo e condições para melhorar a estrutura das pousadas e dos locais de visitação”, disse.

Parque Nacional Serra do Divisor

Considerado um dos locais de maior biodiversidade do mundo, o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, encanta por sua exuberante beleza natural. Com cachoeiras, trilhas e mirante, é um dos melhores destinos para quem deseja se conectar com a natureza.

É o quarto maior parque nacional brasileiro e é considerado também o local de maior biodiversidade da Amazônia. Criada em 1989, a unidade de conservação (UC) é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo governo federal.