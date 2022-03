Na sessão desta quinta-feira (10), o vereador Fábio Araújo (PDT), abordou a respeito da problemática da falta de distribuição de água que está acontecendo em alguns bairros da Capital e lamentou a falta de diálogo da atual gestão do SAERB e servidores.

‘’Hoje estamos passando por momento difícil, tanto na empresa, tanto na prefeitura como também na nossa área da produção os servidores e atual gestão também que ali está, éa uma total falta de compreensão da atual diretoria que ali está o plano de reversão que até hoje não saiu, e a nossa população está aí sem água’’ disse o vereador.

Muito já foi pautado na casa legislativa a respeito do assunto, como Audiências Públicas, cobrando o plano de ação através dos vereadores para o Executivo, o que lamentou o vereador, pois até o momento, nada teria sido executado.

‘’Hoje estamos enfrentando mais de 65% de falta de água na cidade e se não houver por parte do prefeito, por parte da prefeitura e por parte da atual diretoria que está ali à frente do SAERB uma formação de uma equipe no qual os servidores pedem, imploram se colocam a disposição para contribuir e a diretoria não se atenta para isso (…) o que a gente precisa e a união da diretoria com os servidores para que seja feita esse planejamento, seja executado e consiga de fato ajudar nosso prefeito a colocar água na torneira da nossa população’’ lamentou o vereador.