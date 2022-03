Ação integrada das polícias prende foragido com maconha em Jordão

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde deste sábado, 12, A polícia civil em Jordão, em ação conjunto com a Polícia Miltiar, prendeu o nacional H.N.S., de 23 anos, em posse de 669g de maconha.

O indivíduo estava foragido da justiça desde 2020 e já responde pelo indiciamento de crime de tráfico de drogas.

A equipe de investigação da Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o mesmo é integrante de organização criminosa e trabalhava na distribuição do tráfico de drogas entre as cidades de Tarauacá, Jordão e Cruzeiro do Sul.

O foragido foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado a disposição da justiça.