Mais policiais e equipamentos para a segurança pública do AC

Em cerimônia ocorrida na tarde desta sexta-feira, 11, 96 alunos soldados convocados no penúltimo cadastro de reservas da Polícia Militar marcaram seu compromisso permanente à nação, prestando juramento à bandeira do Brasil. A formatura dos novos incorporados às fileiras da corporação se deu no estacionamento do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (Cieps), localizado no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

O evento contou a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, do secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, também do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, além do deputado federal Alan Rick e o representante do presidente da Câmara de Vereadores Whendy Lima, Manoel José Nogueira Lima.

“Chamei todos os candidatos do cadastro de reserva da Polícia Militar e é um orgulho participar desse evento, pois sei que desde que viram seus nomes no Diário Oficial, muitas histórias de vida mudaram e para melhor. Quero aproveitar o momento para também mudar a história de outros 107 candidatos do cadastro de reserva da Polícia Civil, seus nomes também serão publicados no Diário Oficial do Estado até a semana que vem “, anunciou o governador em seu discurso.

Durante o ato de formatura, o secretário da pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, realizou a entrega de 14 veículos de uso policial ostensivo destinado ao fortalecimento das ações de segurança pública, quatro quadriciclos com carretinha para uso do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), além de 13 novos veículos para o uso do Corpo de Bombeiros. O total do investimento é fruto da soma de recursos próprios, doações do Ministério da Justiça, emenda parlamentar e do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg), chegando a R$ 2,8 milhões.

Outros investimentos foram anunciados durante a solenidade com a assinatura da ordem de serviço para a construção da academia do 6° Batalhão de Polícia Militar Tenente Idalino Silva, no município de Cruzeiro do Sul. Em Rio Branco, o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (Cieps), receberá cercamento de seu perímetro, além da construção de vestiários para alojamentos dos militares. O total do investimento será de pouco mais de R$ 745 mil.

O que disseram as autoridades

“Assinamos três ordens de serviços só na tarde desta sexta-feira, mas temos mais oito a receber, com investimento acumulado em tecnologias e melhorias de ambientes que chegam a ordem de R$ 4 milhões. Fruto de um esforço do governo do Estado, dos nossos parlamentares, federais e estaduais e o apoio do governo federal. Em breve retornaremos aqui para entregar esses investimentos”, disse Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública.

“Meu filho, que foi quem direcionou parte das emendas para entrega desses investimentos, não pôde estar presente neste evento, mas como seu representante posso dizer que ele está muito feliz em poder contribuir com a segurança pública. Quando jovem, ele tentou ser militar, não conseguiu passar no teste físico e ficou abalado, contudo hoje pode contribuir muito mais na posição de vereador e faz isso com maior apreço. Parabéns aos contemplados, parabéns a todos os formandos”, disse Manoel José Nogueira Lima, pai do vereador Wendy Lima.

“Tenho orgulho de dizer que sou o parlamentar que mais tem ajudado a segurança pública, e falo isso com muita humildade. Ao todo já repassei mais de 18 milhões de reais. Hoje tenho satisfação de poder participar da entrega dessas viaturas ao Corpo de Bombeiros. Vão ajudar e muito no dia a dia do trabalho dessa instituição, não só aqui, mas também nos municípios do interior”, destacou Alan Rick, deputado federal.