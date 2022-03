Fundhacre realiza hoje (12/3) mutirão de cirurgias de cabeça

Juliana Queiroz –

Foi realizado na manhã deste sábado, 12, mais um mutirão de cirurgias na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Foram procedimentos na especialidade de cirurgia geral e cabeça e pescoço, contabilizando atendimentos de 15 pacientes dos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano.

“Estamos dando continuidade do que o governo, juntamente com a Secretaria de Saúde e Fundhacre vem realizando. São pacientes que vieram dos municípios e hoje estamos acompanhando todo o processo junto a equipe da Sesacre para que tudo ocorra da melhor forma possível”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Os pacientes foram recepcionados pela equipe da Fundhacre composta por enfermeiros, diretores, chefes de setor e assessores que estiveram cantando, desejando boas-vindas e prestando toda assistência e acolhimento.

Equipe da Fundhacre desejou boas-vindas e prestou toda assistência e acolhimento aos pacientes. Foto: Danna Anute

“Começamos o ano com vários mutirões no Estado todo, são muitas frentes em prol da realização dessas cirurgias, essa é uma solicitação do governo e da nossa Secretária Paula Mariano, hoje estamos na Fundação prestando todo apoio necessário ao nosso presidente e equipe Fundhacre”, afirma a Secretária Adjunta de Assistência à Saúde da Sesacre, Adriana Lobão.

Jovelina Lima da Silva, 38 anos, veio do município de Manoel Urbano para realizar a tão sonhada cirurgia, a paciente relata que sentia muita dor, tinhas náuseas, sensação de desconforto, porém não perdeu a esperança de que toda essa angústia chegaria ao fim.

“Me sinto privilegiada por hoje estar concluindo mais uma etapa da minha vida. Já tenho sete meses que venho em busca dessa cirurgia, agradeço a Deus, pois sou apenas mais uma de muitos que estão precisando, e sei que uma hora vai chegar a oportunidade também para essas pessoas. Gratidão por todos que tiveram nessa caminhada em nos proporcionar hoje esse dia da cirurgia que para mim é uma vitória imensa” afirma a paciente Jovelina.