Concluída reforma da Colônia dos Pescadores em Cruzeiro do Sul

O dia foi de festa para os associados da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul. Os pescadores Helder Lima e Edilson Marques celebravam a reforma da sede, entregue pelo governo do Acre neste sábado, 12. A alegria refletia o olhar especial do Estado à entidade, que tem na pesca profissional o meio de subsistência para 1.600 famílias de associados.

Os pescadores agradeceram a reforma e o valor da intervenção feita pelo governo no local. “Ficamos muito felizes com o novo prédio, tá mais bonito e com certeza irá melhorar o nosso trabalho”, disseram. Helder, de 48 anos, trabalha com a pesca desde os 13 anos de idade e Edilson começou ainda criança, com 6 anos.

Avaliada em R$ 522 mil, a reforma contemplou a estrutura com manutenção elétrica, hidráulica e sanitária, troca da cobertura, forro e piso, além de nova pintura e melhorias nas instalações da usina da fábrica de gelo. O benefício faz parte de um pacote de investimentos superior a R$ 1,2 milhão, fruto de recursos do governo, que garantem a reestruturação de espaços públicos da cidade e de outros municípios do Vale do Juruá.

O espaço também oferta cursos profissionalizantes para jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para atender um quantitativo de 90 alunos, uma sala climatizada está pronta para receber os estudantes.

Representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) responsável pela reforma da unidade, o gestor de Políticas Públicas, Valdecir Simão, destacou a importância da obra para a população.

“O mais gratificante é entregar essa obra que vai atender os pescadores que são responsáveis por fomentar a economia do município. Há mais de 10 anos a colônia não recebia nenhuma reforma, com certeza essas novas instalações irão melhorar o trabalho dos pescadores” disse.

Externando gratidão ao governador, a presidente em exercício da entidade, Elinete de Souza, comentou a importância do trabalho de prestar auxílio aos pescadores na aquisição de recursos junto ao governo federal. “Agradeço ao governador Gladson Cameli, por essa importante revitalização que irá beneficiar nossos pescadores. Obrigada ao governo pelo olhar especial a essa classe”, agradeceu.

Presidente em exercício da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul, Elinete de Souza. Foto: Pedro Devani/Secom

Representando o governador Gladson Cameli, a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), recebeu quatro ofícios de solicitação dos pescadores que serão encaminhados aos órgãos competentes.