Monitoramento de veículos oficiais já é realidade no Acre

Suellen Medeiros –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), vem trabalhando, nesta semana, na implantação do Sistema de Rastreamento Veicular, abrangendo monitoramento via internet, localização e imobilização automática de veículos com posicionamento por satélite.

O sistema tem como objetivo suprir a necessidade de um controle mais efetivo das rotas realizadas durante as atividades que atendem o serviço público, bem como auxiliar na identificação e prevenção de roubos, furtos, acidentes, infrações e multas de trânsitos, além de outros imprevistos que possam acarretar perdas ou danos ao Estado.

A iniciativa surgiu por meio do Decreto Estadual nº 8.828, de 4 de maio de 2021, que determinou a obrigatoriedade do rastreamento em tempo real de todos os veículos automotores, máquinas agrícolas autopropelidas e de construção civil de todos os órgãos do Poder Executivo, de suas autarquias em fundações e daquelas que estiverem a serviço do governo do Estado, incluindo veículos locados por empresas terceirizadas.

Segundo Railton Rocha, chefe do Departamento Administrativo, a Seplag é a secretaria pioneira na implantação desse sistema e o rastreamento pode ser feito tanto na capital como nos demais municípios, tendo, assim, um controle maior das viagens dos carros. “Também estamos focados na segurança, porque a partir do momento que é feito o mapeamento de onde os veículos podem circular, se sairem das quilometragens colocadas nos rastreadores, eles são bloqueados”, explica.

Foto: Alef Lima

Para a contratação da empresa responsável pela instalação dos equipamentos e disponibilização do sistema, foi realizado um processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, e contou com a participação de 43 órgãos, sob a gestão da Seplag. “No momento, o sistema está sendo implantado em oito veículos, mas nossa previsão é que chegue a dez. Era algo que havia necessidade, uma vez que, como não fazemos seguro dos veículos, o rastreador é um processo de custo baixo e nos dá uma grande segurança, tanto para o patrimônio como para os servidores”, afirma Railton Rocha.

Estima-se que, ao todo, a implantação do Sistema de Rastreamento Veicular seja realizada em mais de dois mil veículos que atendem às necessidades do governo, de modo a garantir um melhor controle, eficiência, economicidade e fiscalização da frota do Poder Executivo Estadual.