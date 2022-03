A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) finalizou, nesta sexta-feira, 11, o curso de Multiplicador de Operador e Armeiro da Espingarda Benelli Cal. 12, modelo M3A1, que é de fabricação italiana e considerada, por especialistas, a melhor arma do mundo em sua categoria.

A formação, que aconteceu no quartel do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), desde a última quarta-feira, 9, contemplando profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), integra parte do cumprimento de contrato, para a realização da entrega definitiva do equipamento às forças de segurança do Acre.

Para a atividade formadora, que faz parte das diretrizes da atual gestão da Sejusp, em proporcionar aos policiais acreanos melhores equipamentos e treinamentos, visando sempre otimizar os serviços oferecidos à sociedade, a empresa Benelli Armi enviou um instrutor de grande experiência para ministrar o curso.