Governo entrega cadeiras de rodas e anuncia reforma em hospital

Taís Nascimento/Agência de Notícias do Acre

Junto ao pacote de serviços entregues e assinados na tarde desta quinta-feira, 10, em Plácido de Castro, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entregou quatro cadeiras de rodas aos pacientes cadastrados e realizou a assinatura da Ordem de Serviço para início da reforma estrutural (substituição da cobertura e forro) da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, visando melhorar a oferta dos serviços de assistência prestados ao público alvo.

O recurso para o hospital é oriundo de emenda parlamentar no valor de R$ 487.619,66, para reforma e pintura da unidade.

As cadeiras fazem parte de um monte de 563 desses equipamentos, que configuram a maior aquisição realizada pelo governo do Acre nos últimos tempos e serão distribuídas a todas as regionais de saúde do Estado, mediante cadastro anteriormente realizado.

“A gente vem trabalhando para a melhoria dos serviços à população. A entrega dessas cadeiras demonstra o olhar sensível do governador sobre a assistência aos acreanos”, relatou a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano.

Além disso, a gestora também realizou a entrega do consultório odontológico e, junto com sua equipe técnica, avaliou a sala para a realização de cirurgias eletivas: “É um ganho para a população”, destacou.