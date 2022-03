Durante quase um século, a sede da antiga coletoria do Acre, em Plácido de Castro, não recebia intervenções do poder público. Esse prédio, onde funciona atualmente uma agência da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no município, passou por uma reforma que modernizou todas as suas instalações.

A entrega do prédio da Sefaz foi feita pelo governador Gladson Cameli nesta quinta, 10. Na ocasião, por indicação do secretário de fazenda, Amarísio Freitas, o servidor Edimilson Ferreira Lima, que trabalha há 48 anos na Sefaz, foi homenageado pelo governador com uma placa de honra ao mérito pelo serviço prestado ao Acre.

“Fico emocionado ao ver um funcionário público exemplar como o seu Edimilson, que dedicou uma vida inteira para servir a população de Plácido de Castro. São exemplos como esse que me estimulam a me empenhar cada vez mais para dar o valor que os nossos servidores merecem”, pontuou o governador.

Por sua vez, o senhor Edimilson agradeceu ao governador pelo reconhecimento do seu trabalho.

“Nós, como servidores, damos tudo de nós para a família fazendária. Pode ter a certeza, governador Gladson, que essa placa que estou recebendo me acompanhará com muito orgulho até os meus últimos dias. Por isso, quero manifestar a minha imensa gratidão ao senhor Gladson Cameli e a todos os meus colegas da Sefaz durante essa minha carreira que representa a minha vida inteira”, disse o servidor.

Uma nova Sefaz em Plácido de Castro

O secretário Amarízio comemorou muito a entrega do prédio agência em Plácido de Castro. Ele ressaltou a importância das iniciativas do governo no interior do estado.

“Dentro das ações do nosso governo de revitalizar os espaços públicos, dando mais comodidade aos contribuintes do Estado, assim como aos nossos servidores, cumprimos mais uma meta entregando esse prédio que nunca tinha passado por uma reforma. Agora, teremos novas instalações que foram feitas a partir de recursos próprios das nossas arrecadações fazendárias. Juntamente com um novo veículo que será utilizado pelos nossos servidores para entrega de notificações. Cada ação que realizamos para a Sefaz se reflete diretamente a nossa arrecadação”, avaliou Amarízio.