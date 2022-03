Doença esquecida, dengue produz o dobro de internações hospitalares que a Covid-19 no Vale do Juruá

O combate à dengue na região do Juruá vem demandando ações contínuas do governo do Estado, que, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), conclamou municípios e a população em geral para o controle da doença, que vem apresentando números preocupantes em novos casos e internações.

Dados registrados pela coordenação da regional de saúde do Juruá e Tarauacá-Envira indicam aumento no número notificações de casos e internações pela dengue, inclusive superando os casos de coronavírus.

Atualmente, o Hospital do Juruá tem 6 internações por covid-19 e 12 internações por casos de dengue com sinais de alarme (casos de pacientes apresentando sintomas graves).

Médicos infectologistas envolvidos na ação de combate à dengue chamam a atenção sobre a peculiaridade no combate às duas doenças, pois apresentam sintomas parecidos. Isso faz com que um paciente de dengue demore para procurar atendimento médico por achar que está com covid, e, portanto, fique esperando o tempo certo para procurar atendimento.

“Esse fator tem causado casos graves de dengue, já que o paciente pensa que está com covid, fica esperando aquele tempo pra procurar atendimento e nesse período não utiliza os protocolos corretos para que a dengue não evolua para um quadro grave”, observou a médica infectologista Rita de Cassia Lima, destacando que, em casos de sintomas como febre, dores no corpo e dor de cabeça, é necessário procurar as unidades de saúde já no segundo dia.

Nesse sentido, tanto o aumento no número de casos de dengue, como a dificuldade na identificação pelo fato dos sintomas serem semelhantes aos da covid-19 levou a Sesacre, por meio da Regional de Saúde do Juruá, a priorizar a ação de capacitação sobre o manejo clínico adequado da dengue junto aos profissionais a nível de atenção básica e ambulatorial, incluindo técnicos, enfermeiros e médicos.

No primeiro momento, a capacitação foi realizada junto aos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (Upa), da Maternidade e do Hospital do Juruá. A partir da próxima semana a capacitação ocorrerá nas unidades básicas de saúde.

Segundo a coordenadora da Regional de Saúde Tarauacá-Envira, Catiana Rodriges, a capacitação dos profissionais que atuam na linha de frente do atendimento aos pacientes é fundamental em ações de controle à dengue, na medida em que os prepara para a adoção das melhores medidas preventivas e condutas, a fim de evitar o agravamento do quadro.

“A conduta do governo, por meio da Sesacre, é chamar para a parceria as secretarias municipais, inclusive o Centro de Informações Estratégias em Vigilância e Saúde (Cievs), todos juntos trabalhando nas medidas de combate e prevenção”, esclareceu Catiana Rodrigues.