Aquiry Shopping terá CAC e Junta Militar para atrair movimento

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom recebeu, em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira, 10, uma equipe da gestão para discutir melhorias para o Centro Popular de Compras Aquiri Shopping, localizado no centro da capital.

A primeira delas é estabelecer níveis diferentes para cobrança dos aluguéis públicos, estabelecendo preços mais justos para os diferentes pavimentos.

“Queremos estabelecer preços de acordo com a realidade comercial do momento, tendo em vista a crise financeira que afeta a todos”, informou o prefeito Tião Bocalom.

A ideia também é instalar no local, um Centro de Atendimento ao Consumidor (CAC) do município e a Junta do Serviço Militar como estratégia para atrair público aos pavimentos superiores do Shopping.