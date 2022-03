Saiba quais órgãos estão atendendo sem agendamento prévio na OCA Rio Branco

No início da pandemia, para evitar aglomeração e longas esperas de atendimento, a Organização em Centros de Atendimento em Rio Branco (OCA) precisou aderir ao formato de agendamento dos serviços mais procurados. Com o avanço da vacinação, a diminuição no número de casos de covid-19 e a baixa procura por determinados serviços, alguns órgãos passam a oferecer seus atendimentos presenciais de maneira espontânea, sem a necessidade de agendar. Saiba quais são.

– Iapen:

Serviços disponíveis:

Carteira de Visitante (Emissão, renovação e 2ª via)

– Sindcol

Serviços disponíveis:

Cartão de transporte coletivo (escolar, vale transporte, idoso, livre, funcional, para pessoa com deficiência e presidente de bairro)

– Prefeitura Municipal de Rio Branco

Serviços disponíveis:

Emissão de IPTU, Nota Fiscal Avulsa, consulta e demonstrativo de débitos, certidões, BCM – Boletim de Cadastro Mobiliário, BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário, Alvará, ISS, consulta de processos, emissão de taxas diversas.

– RBTRANS

Serviços disponíveis:

Cartão de estacionamento (para autista, gestante, idoso, pessoa com deficiência, com síndrome de fibromialgia e crianças até 2 anos de idade).

– Saerb

Ligação de água; fatura de água e esgoto; tarifa social; troca de titularidade; denúncia e reclamação de falta d’água, hidrômetro, cavalete.

– Sesacre

Serviços disponíveis:

Emissão do Cartão do SUS.

– Bombeiros

Serviços disponíveis:

Atestado de sinistro, atendimento emergencial, corte ou poda de árvore, laudo de vistoria ou perícia, relatório de ocorrência.

– Sebrae

Serviços disponíveis:

MEI – Microempreendedor Individual, Consultorias, Inscrição em Cursos e Palestras.

– Correspondente Mais BB

Serviços disponíveis:

Pagamentos de boletos e taxas; Saques de benefícios do INSS; Serviços de contas corrente, poupança, salário.

– Correspondente Caixa Aqui

Serviços disponíveis:

Pagamentos de boletos e taxas; saques de benefícios; serviços de contas bancárias; empréstimos.

A OCA Rio Branco atende das 7h30min às 13h30min. Para ter acesso aos atendimentos, você precisa apresentar o comprovante de vacinação atualizado para covid-19 logo na entrada. A comprovação pode ser feita por meio da carteira de vacina ou do aplicativo “Conecte SUS”.

Para mais informações sobre os serviços da OCA, acesse gsp.ac.gov.br.