O deputado Chico Viga agradeceu nesta quarta-feira (9) ao médico Tião Viana que o encaminhou para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde fez tratamento da coluna.

Ele anunciou ter ingressado na Aleac com projeto de lei minimizando os impactos da crise do mercado automobilístico do Acre com o congelamento do valor do IPVA.

Segundo a Fipe, os preços dos veículos tiveram aumento significativo em 2021 comparado ao ano anterior. Esse aumento reflete no aumento do IPVA de 2022 mas o projeto de Viga ao manteria o valor aplicado em 2021.

Semelhante projeto já foi aprovado em outros Estados.