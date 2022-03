“Operação Carreteira Cerrada” prende 1 e recupera carro

Na manhã do dia 9 , A Polícia Civil deflagrou a 4ª fase da operação “Carreteira Cerrada” que teve como principal objetivo o fortalecimento da segurança nas áreas de fronteira do Baixo Acre.

Entenda o caso.

No dia 08 de fevereiro de 2022, indivíduos armados, invadiram uma propriedade localizada na zona rural de Plácido de Castro-AC, de onde subtraíram um trator, modelo 630 marca Massey Ferguson.

Num esforço conjunto, as Forças de Segurança, com o apoio da Policia Boliviana, prenderam, em flagrante, E. C. S. de 22 anos e recuperaram o veículo roubado.

No curso das investigações, a Polícia Civil apurou que E.C.S além de outros autores já identificados integram uma associação criminosa especializada em roubos de veículos na fronteira Brasil-Bolívia.

Nesta fase da Operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar contra alvos investigados, um carro utilizado como batedor para os veículos roubados foi apreendido, e elementos probatórios foram colhidos.

Além disso, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de D.P.O, de 38 anos, apontado pelas investigações da Polícia Judiciária como integrante de uma associação especializada em roubos de veículos na fronteira.

Conforme apontado pelo Delegado Danilo Almeida, a operação de hoje representa mais um significativo passo no restabelecimento da sensação de segurança na fronteira: “os alvos investigados foram responsáveis por sucessivos roubos em Plácido de Castro e Acrelândia, entre os meses de janeiro e fevereiro. A prisão de um de seus integrantes reforça o compromisso da Polícia Civil de que tais delitos serão apurados com rigor e desvanecesse qualquer ilusão que os eventuais autores de tais delitos possam ter quanto a impunidade pelos seus malfeitos”