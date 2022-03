O deputado Gerlen Diniz disse nesta quarta-feira (9) que o governo investiria muito no agronegócio e fez algumas coisas. Mas é preciso ir além, segundo ele.

“Da mesma forma com que tratamos a farinha podemos fazer com o café também”, disse ele, observando uma grande expansão da cultura no Estado.

“Hoje são dezenas, e podemos transformar em centenas e depois em milhares”, disse, informando que sugeriu à Sefaz zerar a alíquota de 17% aplicada ao café.

“O trabalhador tem pressa. Vamos zerar o ICMS do café ajudando o desenvolvimento dessa cultura”, pediu, citando o colega Jonas Lima, do PT, como pioneiro na cafeicultura do Vale do Juruá.

Ele discorreu também sobre a convocação do cadastro de reserva da Educação e todos os deputados são favoráveis. Ele quer novas audiências públicas para debater o caso.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, relatou que pediu ao governador Gladson Cameli convênio de R$1 milhão para que a prefeitura de Mâncio Lima adquira mudas de café e outras para incentivar a agricultura na região.