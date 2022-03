Com o término da vigência do decreto de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório no Acre. Porém, mesmo com a redução no número de casos confirmados, internações hospitalares e óbitos, a orientação do governo é que a proteção facial continue sendo utilizada, principalmente em ambientes fechados ou locais de grande aglomeração de pessoas.

A instrução é reforçada, ainda, no caso de imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, idosos, não vacinados, crianças e trabalhadores da saúde que estão na linha de frente de combate à doença.

Desde o início da pandemia de covid-19, o governo acreano não vem medindo esforços para salvaguardar vidas. Umas das primeiras medidas adotadas pelo Estado foi tornar obrigatório o uso de máscara e até mesmo penalizar com multa quem descumprisse a regra.

Ficou cientificamente comprovado que a correta utilização do acessório reduz drasticamente a proliferação do vírus. Aliada a outros cuidados, como distanciamento social e higienização das mãos, por exemplo, a máscara é um importante complemento na proteção contra o coronavírus.