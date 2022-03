Teve início nesta segunda-feira, 7, a Semana da Mulher, programação organizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Humanização (Dehum). O evento, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, está sendo realizado no hall do Palácio das Secretarias e no auditório da Biblioteca Pública, ambos os espaços em Rio Branco, e conta com várias atividades voltadas para as servidoras do quadro da Secretaria.

A programação se inicia com a exposição Empreendedoras, em que as servidoras podem divulgar seus produtos. Ao todo são três servidoras que estão participando, até a quarta-feira, 9, com a venda de produtos alimentícios como salgados, geleias, empadas, cookies e muito mais.

Para a auxiliar administrativa Maria de Fátima Brito, a venda dos itens é uma garantia de renda extra: “Começou como um hobby, mas agora vejo como uma oportunidade, pois no atual cenário que estamos enfrentando com a economia, é importante ter ações como a que está sendo realizada hoje”.

Para a servidora Elizabeth de Souza o principal foco é aproveitar a oportunidade dada para expor suas mercadorias. “Eu não chego a divulgar os meus produtos, então são oportunidades como essa que incentivam a expandir o meu pequeno negócio, e também uma forma de estimular a comunicação entre os servidores”, explica.

“Essas ações de humanização voltadas para as servidoras ajudam a diminuir o estresse e a elevar a autoestima. Pretendemos fazer uma semana bem animada, em que nossas servidoras se sintam valorizadas e prestigiadas”, afirma a chefe do Dehum, Aldenice Pereira.