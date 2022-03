O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, fez a leitura de uma mensagem dedicada ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira, 9 de Março. “Vem imprimindo um novo ritmo à vida e ocupando cada vez mais lugar de destaque”, disse Nicolau Júnior.

Em nome da Mesa Diretora, ele parabenizou as mulheres. “Viva as mulheres”, exaltou o chefe do Poder Legislativo do Acre.