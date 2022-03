O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse nesta terça-feira (8) que o governo de Gladson Cameli prestigia as mulheres não somente com políticas mas elas ocupam espaços relevantes na Saúde, Educação, Assistência Social, Depasa e outras funções estratégicas.

“Palavras todos podem pronunciar mas atos só os que tem sensibilidade”, disse Longo ao rebater suposta misoginia na fala de Cameli na ordem de serviço da Ponte da Sibéria.

Ele elencou as obras e medidas adotadas pelo governador, cuja popularidade é evidente. “Temos cinco candidatos ao Senado e todos querem ser candidatos em qual chapa? Na chapa do governador Gladson Cameli”, observou.