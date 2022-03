Entidades da Economia solidária, Morhan, Casa de Acolhida Souza Araújo e Reaja vão receber recursos do parlamentar

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) anunciou nesta terça-feira, 8, durante reunião organizada pela Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários(Unisol), na sede do Morhan, a destinação de mais de R$ 1,9 milhão para apoio e fortalecimento das ações desenvolvidas por entidades do movimento social.

O parlamentar destinou a pedido do Morhan, R$ 500 mil para a Oficina Ortopédica de próteses e órteses, outros R$ 693 mil para a Casa de Acolhida Souza Araújo, repasse que será efetuado por meio da Diocese Rio Branco, e mais R$ 400 mil para a Unisol e Feirinha de Economia Solidária de Porto Acre. A Reaja, por sua vez, deverá receber R$ 300 mil para apoio a projetos comunitários de produção envolvendo jovens.

“Agradecemos pelo apoio e incentivo que o deputado Leo vem prestando, ao longo de seu mandato. Ele tem uma história com a economia solidária”, desde quando foi secretário de Estado e apoiou a Feira de Economia Solidária. Essa emenda vai fortalecer e organizar os trabalhos realizados pelos empreendimentos ligados à cooperativa”, destacou Carlos Omar, presidente da Unisol.

A Unisol tem cerca de 60 cooperativas filiadas no Acre. Participaram do encontro representantes dos segmentos da economia solidária, agricultora familiar, reciclagem, movelaria, assistência técnica e pesca.

“Queremos agradecer ao deputado Leo de Brito por destinar essa emenda. O recurso vai nos possibilitar fazer o trabalho de assistência técnica e acompanhamento aos pequenos produtores rurais. Esse é um apoio que está vindo para que a gente possa ajudar os pequenos produtores e agricultores familiares, principalmente da região do Alto e Baixo Acre”, disse Antônio Cerezo, coordenador da Reaja.

Vale-gás beneficia centenas de pessoas acometidas com a hanseníase

O coordenador do Morhan no Acre, Élson Dias, agradeceu o deputado pelo apoio e pela defesa da causa da hanseníase. “O Leo é um parlamentar que a gente pode sempre contar, não precisa nem a gente procurar, ele tá sempre fazendo a a nossa defesa lá em Brasília, parabenizo e agradeço também pelo iniciativa da lei do vale-gás, auxílio que está beneficiando muitas pessoas com hanseníase aqui nosso estado”, disse.

Compromisso com os movimentos sociais

Leo de Brito reafirmou seu compromisso com os movimentos sociais e garantiu apoio. “Estou aqui para me somar a luta de vocês, nosso povo tem sofrido muito com o abandono, a falta de apoio e incentivo, o retrocesso das políticas públicas nas áreas da saúde, da assistência social, da produção, os trabalhadores estão sendo cada vez mais esquecidos e massacrados por esse governo, espero que essas emendas possam ajudar no desenvolvimento do trabalho que vocês já realizam, mas que estão precisando de apoio. Contém com meu mandato para fazer a defesa de vocês todos os dias, o que quero é que os empreendimentos de vocês deem certo e vocês possam prosperar e viver dignamente, estamos juntos nessa luta”, finalizou Leo de Brito.