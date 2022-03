Lene Petecão apresenta projeto de lei ‘’Março Mulher’’

Na sessão desta terça-feira (08), a vereadora Lene Petecão (PSD), apresentou o Projeto de Lei a casa legislativa, para ficar instituído o mês de março como ‘’Março Mulher’’ no município de Rio Branco, como o mês que passará a simbolizar a valorização das mulheres, onde ficaria autorizado ao Poder Executivo, no referido mês, a realização de ações com políticas públicas voltadas para a mulher e eventos em comemoração ao mês da mulher.

A parlamentar, destacou as ações que podem ser realizar durando o mês de março como homenagear as mulheres destacadas em diversos seguimentos no município de Rio Branco, incentivar o acesso e a participação das mulheres o espaços de poder, promover concursos, oficinas temáticas, cursos e afins que promovam a mulher, dando a elas capacitação, autonomia econômica entre outras ações.

‘’Apresento o presente projeto a fim de acentuar e promover os debates e instigar os organismos governamentais na criação de políticas públicas para beneficiar as mulheres do nosso município (…) quanto mais espaços para debater o assunto, quanto mais pessoas envolvermos, quanto unirmos forças para combater todas as formas de discriminação contra a mulher, quanto maior o acesso e a participação das mulheres nos espaços de poder, mais democracia para o Estado e a sociedade’’, pontuou a vereadora