O deputado Roberto Duarte destacou nesta terça-feira (8) a ordem de serviço lançada para construção da ponte sobre o Rio Acre ligando o 1º distrito ao bairro da Sibéria.

Duarte esteve na cerimônia a convite do senador Marcio Bittar, e apesar de ter saído antes, reforçou as críticas à fala do governador Gladson Cameli sobre usar saia se não conseguir inaugurar a obra.

“É uma falta de respeito com a população. Ele estava lançando uma obra de R$40 milhões e qual necessidade de falar que vai usar uma saia?”, questionou o deputado. “Ele conseguiu estragar o evento”.

Em outro tema, o deputado diz que o Parlamento deve ampliar o diálogo com os trabalhadores da Saúde e Educação. “Convido os deputados a mediarem este conflito. Precisamos tomar providências”.