Reforma do hospital de Mâncio Lima será entregue hoje (7/3)

Eliel Mesquita/Agência de Notícias do Acre –

Zilene Marcos de Almeida é natural de Mâncio Lima, interior do Acre. A autônoma de 31 anos afirma que, nos últimos dias, o assunto das rodas de conversa entre amigos e familiares é a chegada de um novo tempo à Saúde da cidade com a entrega da reforma e ampliação do hospital Abel Pinheiro Filho, confirmada para esta segunda-feira, 7, às 9 horas.

Reforma do hospital será entregue nesta segunda-feira Foto: Pedro Devani/Secom.

A moradora pontua que o governo foi humano ao voltar sua atenção para regiões do Estado em que o isolamento dificulta a chegada de investimentos. Em poucas palavras, a manciolimense opina: “Esse hospital trará grandes impactos sociais para a região”.

Maria das Graças Alencar sentiu dores abdominais e foi ao Abel Pinheiro em busca de ajuda. Em observação, a paciente realizará exames de Raio-X e vem recebendo outras orientações médicas. Antigamente, ela teria que se deslocar 35 km até Cruzeiro do Sul para realizar o procedimento. Um esforço enorme, que dependia de tempo e, sobretudo, recurso financeiro, que na maioria das vezes não existia.

Satisfeita, a manciolimense relata: “Eu me emociono ao lembrar da quantidade de vezes que deixei de me tratar por não ter dinheiro para ir a Cruzeiro do Sul ou até mais longe. Só quem mora aqui sabe da importância desse hospital e das condições que ele tem hoje”.

A esperança de dias melhores é o ponto em comum nos relatos das duas moradoras. Sentimento que vem se renovando desde o primeiro tijolo sentado na obra até a entrega da estrutura, que se torna referência para mais de 20 mil pessoas.

Reforma representa esperança de dias melhores para a população de Mâncio Lima. Foto: Marcos Santos/Secom.

Com saúde, a população trabalha, gera renda e estimula o crescimento da economia e o desenvolvimento da sociedade acreana. Por isso, a promoção de qualidade de vida ao povo é um dos pilares da gestão de Gladson Cameli.

“Além dos serviços de melhorias, foi necessário outros investimentos, como a contratação de novos profissionais para melhor atender a nossa população. É mais um benefício do governo que ficará na história da região do Juruá”, declarou Catiana Rodrigues, coordenadora regional da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Com investimento de quase R$ 4 milhões, a administração estadual reformou e modernizou os dois blocos do prédio e segue investimento na aquisição de novos equipamentos para o hospital. É o governo do Acre proporcionando condições humanas para o tratamento de pacientes e salubridade às equipes de saúde.

“A cidade inteira está com grande expectativa, pois um sonho se tornou realidade. A partir de agora, nossa motivação é atender o que a população anseia”, afirmou Hélio Bentes, gerente-geral do Abel Pinheiro.

Uma grande festa marcará a entrega do hospital e contará com a presença do chefe do Executivo, Gladson Cameli.