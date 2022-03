A partir desta terça-feira (8) a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), exigirá a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 – o chamado passaporte da vacina, com duas ou mais doses da vacina, para ingresso às dependências da Casa.

Nesta segunda feira (7) um ato da Mesa Diretora ratificou a medida que deve ser cumprida por todos, sejam parlamentares, servidores e demais públicos.

A norma exige que, para comprovar as doses aplicadas, basta apresentar o cartão de vacinação físico ou virtual, este último disponível nos aplicativos de celular.

Segundo o presidente do Parlamento Acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), a medida visa garantir a proteção de todos presentes na Casa Legislativa.

“Nós, enquanto representantes do povo, devemos dar o bom exemplo. A situação ainda exige muito cuidado, esse vírus já levou à morte de muitas pessoas”, enfatizou o presidente.

Aquelas pessoas que por razões médicas, declaradas em atestado médico, não puderem se vacinar, devem apresentar teste RT – PCR para Covid-19 realizado pelo menos 48 horas antes, ou teste rápido realizado nas últimas 24 horas.

“É preciso termos a responsabilidade conosco e também com aqueles que nos cercam. Não podemos retroceder nos avanços e, por isso mesmo, devemos seguir com os cuidados”, complementou Nicolau Júnior.