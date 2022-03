O Instituto Santos Dumont (ISD) publicou dias 25 de fevereiro, um edital com quatro vagas para professores (as)-pesquisadores (as) que irão integrar a equipe interdisciplinar de Neurociências e Saúde da instituição. A submissão dos documentos para a seleção ocorrerá através do email [email protected] até o próximo dia 13 de março.

O (a) selecionado (a) cumprirá jornada de trabalho de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira. O salário é compatível com o de professor (a) adjunto (a) mais benefícios (plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida em grupo e ônibus fretado para o traslado Natal-Macaíba-Natal).

Serão selecionados(as) profissionais para atuação nas seguintes áreas: Neurociência, Neuroengenharia, Ciências de Dados e Ciências da Saúde. As atividades serão desenvolvidas com alunos de Pós-Graduação, Graduação e Ensino Médio.

Os requisitos da vaga são: doutorado em áreas relacionadas à neurociência, ciências da saúde, ciências de dados, de acordo com a vaga*; experiência relevante em supervisão de alunos; experiência relevante em financiamento de projetos; perfil colaborativo; publicações relacionadas à neurociência ou ciências da saúde; apresentar informações científicas para um público amplo; apresentar capacidade de desenvolver pesquisas originais e independentes.

Detalhamento das vagas:

Pesquisador para trabalhar com primatas não-humanos

Requisitos: experiência com pesquisa em neurociência de saguis; com eletrofisiologia invasiva; com processamento de sinais neurofisiológicos; com análise do comportamento e com processamento de tecidos.

Pesquisador para trabalhar com humanos

Requisitos: experiência com pesquisa em neurociência em humanos, neuroreabilitação, tecnologia assistiva; em eletrofisiologia, neuromodulação, interface homem-máquina; em neurofisiologia, cinemática, processamento de sinal de sensores

Pesquisador para trabalhar com Ciência de Dados aplicada

Requisitos: experiência com mineração de dados, aprendizado de máquina, big data, deep learning; experiência com Python; com processamento de dados multimodalidade; desejável experiência com desenvolvimento de software, aplicativos

Pesquisador para trabalhar com Ciência da Saúde

Requisitos: experiência com neurociência translacional, exemplos, Parkinson, lesão medular, neurodesenvolvimento; experiência com metodologias em neurociência da bancada a aplicação; desejável experiência com colaboração com indústria

Como se inscrever

Submeter os seguintes documentos, em PDF, para [email protected]:

– Carta de intenção – intenção de trabalhar para o ISD, por que e como suas habilidades se encaixam na pesquisa interdisciplinar do ISD em neurociência e saúde, e planos de pesquisa de acordo com o programa de pesquisa do ISD.

– Currículo – histórico educacional, experiência de trabalho, habilidades de laboratório, soft skills, liderança de projetos, bolsas, publicação, patente, mentoria, divulgação científica, organização de reuniões científicas.

– Três cartas de recomendação confidenciais devem ser enviadas pelos recomendantes para [email protected] As cartas de recomendação têm um peso substancial em nossas decisões.

Processo de seleção

1ª fase – Avaliação Curricular, carta de intenção, cartas de recomendação (fase eliminatória)

2ª fase – Entrevista presencial da adequação do candidato para a vaga. Apresentação de seminário em um tema considerando o plano de pesquisa, financiamento, equipamento, habilidades, solução de problemas, metodologia e originalidade. Atividades com pesquisadores, estudantes, sala de aula, laboratório, e social.

Datas

13 de março de 2022 – final do prazo para submissão de documentos;

17 de março de 2022 – divulgação da lista de candidatos aprovados para 2ª fase;

22 de março de 2022 – 2ª fase;

04 de abril de 2022 – divulgação da lista de aprovados e admissão.

@isdnarede