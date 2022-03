Governo entrega hospital de Mâncio Lima, agora revitalizado

A Saúde do Juruá celebrou um dia histórico. O governo entregou, nesta segunda-feira, 7, a reforma e ampliação do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima. A obra custou aos cofres públicos quase R$ 5 milhões, fruto de recursos do Estado e de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

Considerada um marco para a administração estadual, a reforma transforma a unidade numa referência para a região e desafoga o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Durante a cerimônia de reinauguração, o governador Gladson Cameli comemorou a execução, que beneficia diretamente 20 mil moradores da cidade mais ocidental do país.

“Amigos, governar é gratificante. Você aprende e muda suas concepções. Estamos num momento ímpar e quero me dirigir ao povo da minha terra. Mâncio Lima merece muito mais do que este hospital. Aqui, ainda faremos outras grandes obras, como a Alameda das Águas. Mas, neste momento, eu quero agradecer pela união, que vem proporcionando trabalho e gerando grandes impactos ao nosso Acre. Sei que muita coisa ainda precisa ser feita, mas vamos continuar dedicados para realizar os sonhos que ainda temos”, enfatizou o chefe de Estado.

Fundado em 1983, o hospital não recebia melhorias estruturais desde 1991. São exatos 31 anos de muita espera por independência na realização de procedimentos de saúde mais complexos.

Mas o sonho foi concretizado pelo atual governo. Atento a cada palavra proferida por Cameli, seu Laurimar Dantas de Oliveira testemunhava o feito em meio à multidão que prestigiava o evento. Na visão do aposentado de 68 anos, o município se sente honrado em receber um investimento de tamanha envergadura.

Maria Cruz de Souza é hipertensa e há dias está internada no Abel Pinheiro para tratar o problema. A idosa de 62 anos resume como “benção de Deus” o atual momento da unidade de saúde de Mâncio Lima. “Diante das dificuldades que já presenciei neste hospital, eu não tenho palavras para agradecer”, disse.

A obra

Obra custou quase R$ 5 milhões aos cofres públicos, com emenda do deputado Alan Rick. Foto: Pedro Devani/Secom

Uma ação articulada entre Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) garantiu a reconstrução dos dois blocos do prédio e o contemplou com nova fachada, necrotério, ampliação do setor de farmácia e laboratório, além da cobertura da recepção e do estacionamento para ambulância, entrada de emergência, laboratório e espaço para unidade transfusional. Um ganho imensurável, que se traduz em novos serviços e atendimento mais humano à população.

“A meta do nosso governo é levar o bem-estar para as pessoas. É uma gestão que cuida dos acreanos. Além de emocionado, sinto-me feliz em poder contribuir para a preservação de milhares de vidas deste local. Esse é um dia que ficará marcado na história do nosso estado”, declarou o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

Além das benfeitorias físicas, a estrutura recebeu investimentos em novos equipamentos, como um moderno aparelho de raio-X, que emite imagens digitais, assegurando mais precisão em diagnósticos de doenças. Outro destaque é a implantação de um sistema que organiza e facilita acesso aos dados dos usuários. A titular da Sesacre, Paula Mariano, avaliou a nova realidade do espaço como muito mais acolhedora e salubre para funcionários e pacientes.

“É um dia de grande felicidade, que se tornou possível graças à união das equipes do nosso governo. É assim que cuidamos do povo, oferecendo amor, carinho e preservando vidas. Demos um grande passo no nosso projeto de humanização da saúde”, salientou Paula Mariano.

Também se fizeram presentes à solenidade secretários estaduais, deputados, os prefeitos Isaac Lima e Zequinha Lima, autoridades da região e gestores de órgãos, autarquias e departamentos do governo.

A nova realidade do hospital

A intervenção do governo começou a gerar frutos expressivos. Em 2021, após a reinauguração do bloco B do hospital, a equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza e do setor administrativo fez história com a efetivação de quase 200 mil procedimentos, 181 internações, 76 partos e mais de 20 mil consultas. Um marco para a Saúde local, que reflete a dedicação das equipes e o compromisso do governo em promover qualidade de vida para a população.

Com novos equipamentos e insumos, hospital em breve também deverá ofertar cirurgias. Foto: Marcos Santos/Secom

Além dos serviços já oferecidos, como consultas médicas, observação clínica, exames laboratoriais e de imagens, o manciolimense realizará cirurgias eletivas, em breve. O procedimento aguarda a regularização do centro cirúrgico junto ao Ministério da Saúde (MS).

População agradeceu ao governador pela reforma e ampliação do hospital. Foto: Marcos Vicentti/Secom.

Outro ganho para o novo Abel Pinheiro foi a ampliação do número de leitos clínicos. A nova estrutura terá 20 disponíveis, mas o quantitativo pode aumentar para 46, dependendo da demanda.

Outro ganho para o novo Abel Pinheiro foi a ampliação do número de leitos clínicos. Foto: Marcos Santos/Secom

Em poucas palavras, o diretor-geral do hospital, Hélio Bentes, enfatiza: “Gladson Cameli está realizando um sonho de quem mora nesta terra”.

O que disseram

“O governador Gladson cumpre hoje mais uma promessa de campanha. Uma obra que vai trazer um salto na qualidade de saúde de Mâncio Lima. Não só quem é daqui sai ganhando, mas também moradores de regiões vizinhas. Com ações como essa, temos lutado muito para melhor a vida dos acreanos”, deputado Nicolau Júnior.

“Quero agradecer. Como prefeito da cidade, sinto-me lisonjeado por receber esse investimento que veio para ficar. Onde tem saúde tem vida. Muito obrigado, governador e envolvidos”, Isaac Lima.

“Hoje meu coração se alegra, pois, além desse hospital, faremos outros grandes investimentos para o Juruá. Governador Gladson, hoje esse povo está feliz por sua causa e pelo empenho de todos nós”, deputado Alan Rick.