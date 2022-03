Danna Anute/Agência de Notícias do Acre –

A recuperação da saúde percorre diversas etapas, que se estendem à adoção de hábitos, práticas e atividades que melhorem o bem-estar psíquico e emocional do paciente, sobretudo no ambiente hospitalar. Ao saber disso, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, decidiu implantar o Cine Saúde às sextas-feiras.

“Esse é um momento que vem para inovar no cuidado da assistência ao paciente, e representa saúde mental. O ambiente hospitalar é um local onde as pessoas ficam longe da família e do ambiente social, aqui procuramos trazer, consolo, afeto, carinho e uma dignidade ao lado humano de cada um”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

A iniciativa é uma intervenção social que expressa a humanização na saúde, pois a assistência não termina na administração da punção venosa, isto é, aplicação do soro na veia ou na entrega de um medicamento. A gestão da Fundhacre tem atuado de modo estratégico para atender adequadamente os pacientes, e essa ação na unidade hospitalar também é uma maneira de cuidar da pessoa que fica internada, bem como, os acompanhantes.

“Vivemos um momento difícil, e essa iniciativa mostra que alguém lembra que estamos doentes e angustiados, isso é uma forma de valorização, além disso, o cinema é bom porque distrai a mente, e nos faz dar algumas risadas”, comentou a paciente na unidade hospitalar, Angélica Reis.