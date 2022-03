Todo o Estado do Acre segue até 31 de março na bandeira amarela (´Atenção´) no risco de contágio da Covid-19.

A decisão está publicada na edição desta segunda-feira (7) do Diário Oficial do Estado, em decreto assinado pelo governador Gladson Cameli.

A nova classificação de risco é orientada pelo Pacto Acre Sem Covid e comitê de enfrentamento à doença no Estado. O Acre está nessa bandeira desde fevereiro.