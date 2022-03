TJ e MP conhecem Ações do Acre pela Vida na Cidade do Povo

Paulo Teixeira/Agência de Notícias do Acre –

Com o objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Programa Acre pela Vida, atinentes à prevenção e defesa social, no bairro Cidade do Povo, o secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos, titular da Pasta, esteve, na última sexta-feira, 4, naquela comunidade, acompanhado do corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Élcio Mendes, do corregedor-geral do Ministério Público estadual, procurador Álvaro Pereira, da juiz-auxiliar da presidência do TJAC, Andréa Brito, e da coordenadora do Programa, delegada Márdhia Pereira.

Durante o encontro que ocorreu na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Mirian Assis Felício, as autoridades conversaram com crianças e adolescentes assistidos pelo Programa, que, atentamente, ouviram os relatos de vida por eles revelados.

José Maria Carneiro da Silva (professor Neném), um dos responsáveis pelas atividades esportivas na região, enfatizou a importância do esporte na região. Da mesma forma, o adolescente Riquelme da Silva Fortuna enalteceu as ações do Programa e agradeceu a presença do poder público em seu bairro. Ambos enfatizaram, com veemência, o incentivo ao esporte por parte da Sejusp.