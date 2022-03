Assessoria de Comunicação da PMAC –

Durante “Operação Hórus”, do Governo Federal, a Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu mais de meio quilo de drogas, na Estrada Cinturão Verde, em Cruzeiro do Sul. O fato ocorreu na tarde de sábado, 05, duas pessoas foram presas e um motocicleta apreendida.

Militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), abordaram duas pessoas, em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha. Durante as buscas foram encontradas 500 gramas de maconha, 100 gramas de cloridrato de cocaína e dois aparelhos celulares. A dupla foi presa e encaminhada a Delegacia de Cruzeiro do Sul.