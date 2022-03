Inep estabelece nota de corte da 1ª etapa do Revalida 2022/1

Para serem aprovados na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/1, que ocorrerá neste domingo, 6 de março, os participantes precisam tirar, no mínimo, 99,6 pontos de 150, o que corresponde a 66% da nota máxima. O resultado deve ser equivalente à soma dos pontos nas provas objetiva e discursiva, sem a possibilidade de percentual ou arredondamento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a nota de corte do exame nesta sexta-feira, 4 de março, por meio de retificação do Edital n.º 3/2022, publicado no Diário Oficial da União.

O estabelecimento da nota de corte se refere ao processo pelo qual uma nota é determinada para a aprovação dos examinados. No caso do Revalida, essa nota é estabelecida por meio do método Angoff Modificado, que consiste no julgamento do nível de dificuldade dos itens que compõem a prova por um grupo de especialistas — nesse caso, professores de cursos de medicina integrantes da Comissão de Avaliação de Itens (CAI).

Considerando a necessidade de manutenção da isonomia entre os participantes do exame, vale esclarecer que notas de corte diferentes são adotadas a cada edição, de forma que cada uma corresponde a seu respectivo nível de dificuldade. Assim, edições mais fáceis têm notas de corte mais altas e edições mais difíceis possuem notas de corte mais baixas, sendo todas as edições referenciadas na premissa do médico minimamente apto (proficiente) a atuar no Brasil.

Histórico – Como é possível observar, nas últimas três edições do Revalida, as notas de corte da primeira etapa também tiveram variação. Na edição de 2017, essa pontuação correspondia a 57% (85 pontos) da nota máxima — 150. Em 2020 e 2021, o percentual variou entre 61% e 60%, o que equivale a 92 e 90 pontos, respectivamente.

Portanto, é importante esclarecer que a nota de corte da edição do Revalida 2022/1 segue o critério de avaliação do grau de dificuldade do conjunto específico de itens utilizados nesta edição. Vale ressaltar que, se após a aplicação do exame, o Inep observar discrepância entre a nota de corte estabelecida e o desempenho dos participantes, essa pontuação poderá ser revista.

Primeira etapa – A primeira etapa do Revalida é formada por provas objetiva e discursiva, aplicadas no mesmo dia, em dois turnos — matutino e vespertino, respectivamente. Pela manhã, os médicos terão até cinco horas para resolverem cem questões de múltipla escolha e, à tarde, até quatro horas para responderem cinco questões discursivas. O participante com recurso de tempo adicional terá uma hora a mais para finalizar as provas, em cada turno.

Os conhecimentos cobrados nesta etapa do exame são referentes aos atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional, conforme descrito na Matriz de Referência do Revalida, publicada pela Portaria Inep n.º 540/2020.

Horários da aplicação – Neste domingo, 6 de março, os portões dos locais de aplicação do Revalida 2022/1 serão abertos às 7h (horário de Brasília) e fechados às 7h45, para o primeiro turno. O início das provas será às 8h, em todas as cidades de aplicação: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). O primeiro turno termina às 13h. No período da tarde, os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h15. A aplicação da prova discursiva ocorrerá das 15h30 às 19h30.

Revalida – Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame é composto por duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

O objetivo do exame é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O ato de apostilamento da revalidação do diploma é atribuição das universidades públicas que aderem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.