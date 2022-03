Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia nacional boliviana resultou na recuperação de uma caminhonete roubada na sexta-feira, 04, em Brasileia.

Os envolvidos fizeram as vítimas (3 pessoas) de reféns e, em posse de arma de fogo, efetuaram o roubo e conduziram o veículo a Bolívia. O carro possuía rastreador e os militares da Força tática e do grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) de Brasileia, em ação conjunta com a polícia boliviana, recuperaram o veículo.

Os policiais militares contaram com apoio do tenente Molina da polícia boliviana e organizaram a ação policial que culminou com a prisão de um dos envolvidos e a recuperação da caminhonete Modelo Triton, marca Mitsubishi, cor vermelha.

Os militares orientaram o proprietário e seus familiares quanto aos trâmites junto qs autoridades boliviana para a restituição do veículo.