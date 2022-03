Governo transfere feriado do Dia da Mulher para sexta-feira, 11

O governo do Acre, por meio do decreto nº 10.824, de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Acre (DOE), adiou o feriado de 8 de março, terça-feira, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, para sexta-feira, 11, nos termos da lei nº 2.126/2009.

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, de apoio diagnóstico, de internação, dos centros cirúrgicos, das UTIs e da central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração.

Apesar da determinação, ficam os secretários e demais autoridades da administração pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, por necessidade de serviço.

Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março de 1917, na Rússia, operárias foram às ruas reivindicar melhores condições de vida e trabalho, além de protestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, dando o pontapé inicial para a Revolução Russa. A manifestação ficou conhecida como Pão e Paz. Em 1975, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ficou conhecida como Dia Internacional da Mulher.