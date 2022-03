Governo do Acre assina ordem de serviço para a construção da Ponte da Sibéria e cercamento do Aeródromo de Xapuri

Elenilson Oliveira/Agência de Notícias do Acre

O governo do Estado do Acre deu mais um passo para a construção da tão sonhada Ponte da Sibéria, no município de Xapuri. Na tarde deste sábado, 5, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço que garante o início dos trabalhos do empreendimento orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões em recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Além da ponte, também foi assinada a ordem de serviço para a construção do cercamento do aeródromo do município, no valor de R$ 1,3 milhão. No Total, os investimentos alcançam o valor de R$ 42.090.000,00.

Com o lançamento das obras, o governo do Estado reforça o comprometimento com o povo do Acre e o apoio aos municípios, entregando um novo acesso ao município de Xapuri. O objetivo é a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural, entre outras atividades na região contemplada, com abrangência populacional, aproximada, de 19.596 pessoas.

A obra será realizada sob a supervisão do Departamento de Estradas e Rodagem (Depasa) e executada pelo Consórcio Rio Acre, que deve dar início aos trabalhos de construção do canteiro de obras. O prazo para a conclusão é de dois anos.

O equipamento urbano, de grande necessidade para os xapurienses, compreenderá uma estrutura de concreto com 340 metros de extensão e rampas de acesso e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito da cidade, no bairro Sibéria. No local, há a presença de muitos produtores agrícolas, com produção de castanha, borracha, mandioca e milho. Um local em que vive 40% da população da cidade.

Sonho de todos

Aos 55 anos de idade, Maria Luceni Pereira é moradora da Sibéria desde que nasceu. Ela conta que as dificuldades sempre foram grandes pela falta de uma ponte no local. “Já aconteceu casos de a catraia virar e morrer três pessoas afogadas em um só dia. Outros morreram aqui na beira do rio porque a gente ficava olhando para o hospital, na outra margem do rio, mas não tinha com o que atravessar depois das 11 horas da noite”, disse.

Técnica em Enfermagem, ela ainda lembrou que aprendeu a fazer parto no barranco do rio por conta da dificuldade na travessia. “Agora esse é um grande sonho da gente. Eu não sei nem se eu estou acreditando no que eu ouvi e no que está acontecendo agora porque é maravilhoso. Mas quando nós votamos no Gladson, votamos nessa confiança”, afirmou.

O governador Gladson Cameli destacou que a obra da Ponte da Sibéria não vai resolver todos os problemas de Xapuri, mas vai amenizar as dificuldades vivenciadas pela população. “Eu não vou deixar de pedir o apoio dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, porque o Governo não faz nada sozinho se não tiver vocês ali na Assembleia”, afirmou.

Ele continuou dizendo que palavra tem que ser cumprida. “Eu não arredo o pé enquanto precisar fazer o que se tem que fazer. Eu vou inaugurar essa ponte, pois ela é um presente para o futuro das nossas crianças e eu quero deixar esse estado preparado para esse futuro. Eu sou grato ao meu presidente da República, pelo presente dele em renegociar financiamentos que o estado tinha e assim fazer com que esse sonho seja possível”, agradeceu.

O senador Márcio Bittar destacou o sentimento de dever cumprido e consciência tranquila. Foto: Diego Gurgel

Autor de emenda parlamentar que destina R$ 25 milhões para a construção da ponte, o senador da República, Márcio Bittar, destacou o sentimento de dever cumprido e consciência tranquila. “O que o povo acreano precisa é de resultado. Eu disse para o Gladson lá de Brasília: Gladson, eu consegui os 25 milhões. Tu quer? E hoje está dando certo”, lembrou o senador.

“Quero falar do sentimento de gratidão que Xapuri tem hoje. Nós, que todos os dias temos que conviver com a travessia da Sibéria, o principal ponto aqui de Xapuri, que tem 42% da população e 48% da extensão territorial também”, destacou o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos.

O que disseram

“É uma alegria muito grande estar aqui em Xapuri para assinar essa ordem de serviço. Hoje a princesinha é elevada a rainha do Acre. A primeira fase da obra acontecerá esse ano com recursos próprios do estado e a segunda fase no ano que vem, com emendas parlamentares do senador Márcio Bittar”. Presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

“Quero dizer que hoje não existe uma data mais importante para a nossa comunidade do que a assinatura da ordem de serviço da construção da nossa tão sonhada ponte. Quero parabenizar o governador, Gladson Cameli, e o senador Márcio Bittar em ter alocado emendas para ajudar a nossa cidade”. Josimar dos Santos, presidente da Associação dos Moradores da Sibéria.

“Agora nós começamos a sonhar com o nosso direito constitucional de ir e vir. O sonho sonhado sozinho é apenas um sonho e um sonho sonhado por todos nós, passa a ser realidade”. Deputado estadual Fagner Calegário.

“Esse é um momento histórico. Eu me criei aqui e este é um momento de alegria e satisfação para a população de Xapuri, em especial para a Sibéria”. Deputado estadual José Bestene.

O deputado estadual Roberto Duarte parabenizou o governo do Estado por iniciar o cumprimento de mais uma promessa de campanha. Também destacou o compromisso do senador Márcio Bittar com o Município de Xapuri. “Ele já tinha destinado R$ 25 milhões para os reparos da Variante e agora mais R$ 25 milhões para a construção da ponte”, afirmou.

Líder do governo na Aleac, o deputado estadual Pedro Longo lembrou que foi juiz em Xapuri e que hoje teve orgulho em estar ao lado de todos, fazendo parte desse momento histórico.

“Eu entrei na política há 18 anos e foi o primeiro pedido que eu fiz – a construção da Ponte da Sibéria. Não conseguimos liberar por questões políticas. Quero parabenizar o Governo, por meio do Deracre e do Depasa que estão fazendo um bom trabalho aqui em Xapuri”. Deputado estadual Manoel Moraes.

“Eu não tenho como expressar a minha alegria, a minha satisfação e a minha gratidão. É o sonho de Xapuri por mais de 30 anos de promessas que não foram cumpridas e o nosso governador veio aqui e disse: eu vou fazer essa ponte aqui de Xapuri. Hoje é um dia que não vai sair do calendário e da minha memória e da memória do povo da Sibéria”. Deputado estadual Antônio Pedro.

“Eu como vereador, filho de Xapuri, estou aqui representando nosso povo e quero dizer muito obrigado pelo senhor governador ter esse olhar carinhoso para o nosso município. Acompanhei o senhor e acompanho até o final porque eu confio no senhor. Quero parabenizar também o senador Márcio Bittar. Este projeto é fundamental para o povo do nosso município”. Eriberto Mota, presidente da Câmara dos Vereadores de Xapuri.

“Hoje nós temos um sonho sendo realizado, com o apoio do Governo Federal, do nosso relator do orçamento, senador Márcio Bittar. Não tem dinheiro no mundo que pague o direito de ir e vir. Essa obra não tem preço”. Deputado federal Alan Rick.

Também participaram do evento a Senadora Mailza Gomes, o prefeito do Bujari, João Erivaldo Padeiro, o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado e a ex-deputada federal, Antônia Lúcia Câmara.