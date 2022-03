Assessoria de Comunicação da PMAC –

Policiais civis e militares do município de Cruzeiro do Sul prenderam na tarde desta sexta-feira, 4, um homem de 20 anos com 875 gramas de maconha e uma quantia de três mil reais. A ação ocorreu durante a execução da Operação Hórus, do programa V.I.G.I.A, do Governo Federal.

Os policiais receberam a denúncia, montaram o cerco policial e prenderam o homem no bairro Miritizal, na cidade de Cruzeiro do Sul. Além do entorpecente, fora. apreendidos três mil reais e um celular.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia do município para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.