Estudantes de todo Brasil, fazem o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio

Estudantes de todo Brasil, fazem o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio

Estudo feito pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e Data Control Instituto de Pesquisas informa que 53% da população de Rio Branco afirma condição ativa de trabalho, sendo o setor do comércio e serviços o segmento com o maior percentual de empregados com 43%. O levantamento foi realizado no dia 16 de fevereiro junto a 200 pessoas com faixa etária acima de 16 anos.

A pesquisa tem em sua estrutura dados indicativos que, da população entrevistada, 31% não trabalham, outros 8% fazem “bico”, bem como uma parcela de 8% é aposentada. Além disso, o relatório informa que da população empregada 52,8% conta com carteira assinada e 47,2 % trabalham na informalidade.

Segundo o consultor da presidência da Fecomércio/AC, Egídio Garó, o respectivo relatório interpreta as informações levantadas, mediante uma leitura compatível ao entendimento do público. “As análises são feitas sob o ponto de vista econômico, como da maior importância para o mercado, tanto no que se refere a demanda como a oferta de empregos em Rio Branco”, explicou o consultor.

De acordo com o levantamento, das pessoas em condição ativa de trabalho, 19% estão no comércio e 24% no setor de serviços, além de 15% no setor público. Na indústria e agricultura são empregados 4%, respectivamente.

Quanto ao perfil econômico-social dos entrevistados, para 48% dos empregados, a renda média mensal é insuficiente para as necessidades domésticas, levando em consideração que 82% informam possuir renda mensal de até R $2 mil e, 51%, de até R $1 mil. Em contrapartida, 32,0% asseguram plena suficiência. Outros 13% manifestam sobre renda “mais ou menos” suficiente.