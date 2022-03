O vereador, Samir Bestene (Progressistas), usou a tribuna desta quinta-feira, 03, da Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB) para demonstrar preocupação com a baixa procura da vacina contra a covid-19.

Na Tribuna, o parlamentar parabenizou o Poder Executivo por disponibilizarem pontos para vacinação durante a semana de carnaval, mas lamentou a baixa procura por parte da população.

‘’Isso me deixa triste e preocupado, até porque ontem a gente viu que a Saúde do município liberou a quarta dose, para aquelas pessoas com imunidade mais baixa, e nós vimos ontem no Jornal Nacional, uma noticia triste que o Acre está em 3° colocado que menos vacina no país”, afirmou o vereador.

“Infelizmente, essa Covid ainda esta aí, não podemos dar espaço para que esse vírus possa voltar novamente‘’, acrescentou.

Ainda em sua fala, o vereador demonstrou preocupação com a situação dos moradores e com a dificuldade dos produtores escoarem sua produção. Na ocasião, o parlamentar apresentou indicação de melhorias para o ramal da Zezé.

Adicionar Comentário