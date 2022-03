Prefeitura vacina mais de 1,6 mil pessoas no Feriadão na capital

Com o objetivo de melhorar as coberturas vacinais e garantir a proteção da população rio-branquense, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), manteve a vacinação contra a Covid-19 durante o Feriado de Carnaval na capital acreana.

Nesse feriadão, durante o sábado, 26, segunda-feira, 28 e quarta-feira de cinzas, 02/03, a vacinação contou com um diferencial. As crianças de 5 a 11 anos puderam se vacinar, nas mesmas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e Unidades de Saúde da Família (USF), junto a população de 18 anos ou mais. O intuito da estratégia era aumentar a porcentagem de crianças imunizadas, que não estava no ideal, com apenas 12% do grupo vacinado.

A ação surtiu efeito nas unidades de saúde. Durante o Feriado de Carnaval, 1.615 (mil seiscentos e quinze) pessoas foram vacinadas, sendo 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) adultos e 390 (trezentos e noventa) crianças. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Socorro Martins, o percentual de crianças vacinadas subiu para 21,28%. “Optamos por não fechar as unidades de saúde, realizamos a vacina para crianças e adultos e tivemos uma boa procura. Esperávamos uma procura maior, mas com as pessoas que procuraram a vacina deu para avançar a vacinação. Foi uma ação que surgiu um efeito bom e nós iremos repetir novamente durante os finais de semana e feriados para tentar imunizar principalmente as crianças”, disse a coordenadora.

Devido a procura durante o último fim de semana, a gestão municipal vai abrir novamente as unidades de saúde neste sábado, 05, para vacinar as crianças e adultos. Socorro Martins ressalta que já foram vacinadas 10.456 crianças no município e que a meta é imunizar 49.131. “Neste sábado vamos abrir novamente as nossas unidades para vacinar as crianças e adultos. Peço que os pais aproveitem esse momento, os pais que não tem tempo de levar as crianças se vacinarem durante a semana, levem no sábado, aproveitem e se vacinem também caso precisem completar o ciclo vacinal”, ressaltou Socorro Martins.