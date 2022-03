Annie Manuela/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nesta sexta-feira, 4, o trabalho de reforma do prédio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da equipe da Seinfra de Cruzeiro do Sul, a obra está orçada em R$ 380 mil. Serão realizados serviços de troca de todo o piso e cobertura, instalação elétrica e hidráulica, novo forro e pintura.

Atualmente, a equipe da SEASDHM tem realizado suas atividades ocupando um espaço no Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora) e na próxima semana irá se transferir para um novo local, a ser definido.

A intervenção faz parte de um pacote de obras previstas para o município, com ações de melhorias físicas da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Praça dos Taxistas e da Casa Verde, entre outras.