Comunidade se mobiliza para manter creche em bairro de Rio Branco

Atendendo a propositura do vereador Arnaldo Barros (Podemos), o espaço Tribuna Popular desta quinta-feira (03), da Câmara de Rio Branco foi cedido para o professor em filosofia e pedagogia o Sr. Elimar do Nascimento Silva e Francisco Rafael Lopes e Silva, para reivindicarem ao Executivo a permanência da creche Pequena Thaysla localizada no do Bairros Montanhês.

Sr. Elimar do Nascimento Silva, destacou a dificuldade das crianças se deslocarem para outra creche e defendeu a necessidade da permanência do convênio.

‘’Nós pedimos que os senhores vereadores nos ajude nessa causa, se o prefeito Bocalom não pode manter o lugar lá que ele considera inadequado ou qualquer outra coisa mais que ele sim produza um lugar no bairro para que nossas crianças sejam atendidas” ,disse Sr Elimar

O autor do requerimento, o vereador Arnaldo Barros (Podemos), cobrou do poder público um posicionamento para a questão e destacou que são quase 172 famílias que ficarão desassistidas.

Já o presidente da Comissão de educação, vereador Rutênio Sá (Progressistas), e conjunto com a vereadora Lene Petecão (PSD) se propuseram a encaminhar para a Secretaria de Educação um oficio solicitando uma reunião para de fato apurar quais os motivos do cancelamento do convênio.

‘’Então eu creio que a gente tem que seguir os critérios e as normas técnicas tanto da prefeitura quanto do Ministério para conveniar as creches, de fato esses convênios são fundamentais porque é muito melhor conveniar as creches do que até construir outras, então vamos sentar com a secretária e verificar o motivo desse cancelamento e ver o que pode ser feito para essa adequação’’, disse a vereadora.