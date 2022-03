Concurso CGU divulga número final de inscritos; provas no Acre

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou em seu portal o número definitivo de inscritos para o concurso CGU (Controladoria-Geral da União), com oferta de 375 vagas. A organizadora do certame confirma o total de 65.579 inscritos, apenas um inscrito a mais em relação à parcial divulgada em meados de fevereiro.

Dentro desse total de inscritos, 31.830 disputam as 75 vagas oferecidas para o cargo de técnico federal de finanças e controle, que exige apenas o nível médio completo. Esse número final resultou numa concorrência de 424,40 candidatos/vaga.

Já o total de inscritos para o cargo de auditor federal de finanças e controle, que oferece 300 vagas para quem possui nível superior, apresenta um total de 33.749 interessados, distribuídos entre as seguintes áreas de trabalho:

• Auditoria e Fiscalização: 17.519 inscritos, com uma relação candidato/vaga de 139,04;

• Contabilidade Pública e Finanças: 2.513 inscritos e relação candidato/vaga de 62,83;

• Correição e Combate à Corrupção: 9.485 inscritos e relação candidato/vaga de 175,65;

• Tecnologia da Informação: 4.232 inscritos e relação candidato/vaga de 52,90.

Dentre os estados em que haverá lotação de servidores, o Distrito Federal lidera o ranking com o maior número de inscritos tanto para o cargo de técnico (21.461 inscritos) quanto para auditor (29.059), seguido pelos estados do Pará e do Amazonas.

Divulgação dos locais de prova do concurso CGU

Agora que já sabe a quantidade de candidatos aptos a prestarem as provas objetivas do dia 20 de março, a FGV planeja informá-los, individualmente, sobre os locais onde eles serão avaliados na semana que antecede as provas. Sendo assim, já a partir do dia 14 deste mês, o candidato deve olhar frequentemente o site da banca para obter essa informação.

Os exames serão aplicados nas sete capitais da Região Norte (Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas) e em Brasília, onde haverá lotação dos servidores, e também nas cidades de Porto Alegre, Recife e São Paulo, que representam, respectivamente, as regiões Sul, Nordeste e Sudeste.

continue lendo