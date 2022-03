Sejusp e firma parceria para ampliar uso de aeronaves no Acre

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, e o chefe da Casa Militar, Carlos Augusto da Silva Negreiros, assinaram, na manhã desta quinta-feira, 3, Termo de Cooperação Técnica, entre as Pastas, visando o uso de aeronaves da Casa Militar pelos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (SIESP), no âmbito do Estado do Acre.

De acordo o secretário Paulo Cézar, a partir do documento firmado, “as aeronaves pertencentes à Casa Militar poderão ser utilizadas para transportar integrantes do SISP em operações e ações de prevenção, fiscalização e combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, apoiando os órgãos que constituem o Sistema no alcance das metas operacionais que compõem as estratégias elencadas na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e no Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social”, explicou.

O chefe da Casa Militar destacou a importância da parceria entre as Pastas, referindo-se ao Termo assinado como “um grande passo, no sentido de se vencer as maiores distâncias, com rapidez e agilidade, para levar os profissionais de segurança aos locais mais isolados, para combater os crimes transfronteiriços e ambientais”.

Do ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que aconteceu na sede da Sejusp, também participaram o secretário adjunto da Pasta, Maurício Pinheiro, e os pilotos Jonas Pereira, Izandro Brito, Felipe Thomas e Alisson Peres, todos do do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).