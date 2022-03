Raimundo Neném cobra lei de reajuste salarial dos servidores

Na sessão desta quinta-feira (03), o vereador Raimundo Neném (PSB), lamentou a demora por parte do executivo municipal, o envio do PL que concede o ajuste salarial dos servidores municipais e cobrou celeridade para as negociações para que as categorias possam avaliar as propostas

‘’É lamentável essa demora, mas precisamos informar aos servidores que o PL ainda não chegou nesta casa, temos que nos resguardar porque daqui a pouco o sindicato vai falar que a maioria dos vereadores não está cobrando, nós estamos cobrando sim! Essa casa tem cobrado o alinhamento com as categorias e não tivemos respostas, a promessa era que no máximo o dia 28 de janeiro estava tudo concluído, é na verdade não tem nada ainda, não tem planejamento nenhum” , disse o vereador.