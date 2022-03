Na tarde de quarta-feira, 2, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento recebeu o bispo Dom Joaquín Pertíñez Fernández, que está à frente da Diocese de Rio Branco desde maio de 1999. No encontro foram discutidos assuntos como migração, pessoas em situação de rua, saúde e segurança pública, que são pautas comuns ao Ministério Público do Acre e Igreja Católica.

“Para nós, receber o representante máximo da Igreja Católica no MPAC é motivo de uma grande satisfação e uma oportunidade para reforçar os laços de cooperação institucional em diversas áreas de atuação”, disse.

Na ocasião, Dom Joaquín Pertíñez entregou obras de sua autoria, “A História da Diocese de Rio Branco”, em 4 volumes e “Cristo Seringueiro”.

Foram apresentadas propostas de intercâmbio cultural, também, envolvendo a Faculdade Diocesana São José (FADISI) e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), voltadas para a área de mediação e outros cursos de extensão.

Também participaram da reunião, a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera), Aurinete Brasil, que representa a Cáritas Brasileira no Acre, e o servidor do MPAC, Fábio Fabrício.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC