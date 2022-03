Ascom/Policia Civil do Acre –

Na manhã do ultimo dia 26, sábado, a Policia Civil em Tarauacá prendeu em alvo localizado na Travessa Paulo Albuquerque, centro da cidade, I. B. de M.; E.M. das S.; G.M. de S. e J.R.D. de S. de 16 anos, investigados pelo crime de trafico de drogas e por integrar organização criminosa que age na região.

De acordo com a investigação, o grupo age no cometimento de crime de trafico de drogas e em posse do bando a Policia Civil apreendeu 53 gramas de maconha, 89 gramas de cocaína, 32 gramas de pedra de crack, seis celulares, um relógio, uma balança de precisão, material para embalagem do entorpecente e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro.

As prisões e apreensões foram divulgadas hoje visando resguardar o trabalho investigativo que foi desencadeado a partir das prisões. Os presos foram encaminhados a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.